Житель Мордовии вламывался в чужой дом, чтобы поспать

Саранск, 17 февраля. Жителя Мордовии обвиняют в краже и незаконном проникновении в жилище. Он вламывался в дом односельчанки, чтобы поспать.

По информации регионального СУ СК, 33-летний житель Зубово-Полянского района на скамье подсудимых уже успел побывать ранее. На этот раз в поле зрения правоохранителей он попал из-за любви к отдыху в чужих покоях. Он дважды заходил в дом местной жительницы, предварительно расправившись с замком. Как пояснил полицейским сам обвиняемый, на преступление его сподвигло желание выспаться.

Позже мужчина уже вместе с другом вломился в жилище другого местного жителя. На этот раз целью злоумышленников стало завладение чужим имуществом. Сельчане наворовали разных предметов на восемь тысяч рублей. Пока шло следствие, подельник скончался, а дело на самого зачинщика преступлений направили в суд.

Ранее ФАН писал, что житель Саранска попал в колонию строгого режима из-за любви к шашлыку. Мужчина взял с магазинной полки ведро с маринованным мясом и избил администратора, который не дал ему унести краденое мимо кассы.