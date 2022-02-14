Алабай загрыз насмерть трех собак в Мордовии

Саранск, 14 февраля. В городе Рузаевка Мордовии среднеазиатская овчарка напала на нескольких собак. По словам очевидцев, под острыми зубами пса погибли трое животных.

Пост с видео попал в сообщество «Доска Позора Рузаевка» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах — мирно сидящий пес и трупы трех растерзанных им собак.

«Вот такой беспредел творится на Первомайской! Алабай на самовыгуле загрыз всех собак», — написала Наталья Костина.

Pr Scr vk.com / Доска Позора Рузаевка

По словам очевидца, все погибшие псы были с ошейниками, что говорит о наличии хозяев. Еще одна собака осталась в будке. Животное, судя по всему, сидит на цепи, а путь на «свободу» ей перегородила мощная овчарка.

Одни комментаторы поделились своими переживаниями о судьбе случайных прохожих, которые могут попасться на пути агрессивного пса. Другие похвалили алабая за вклад в решении проблемы с бездомными животными.

«Наконец-то нашелся один умный пес. Решил вопрос с бродячими собаками», — написал под постом Александр М.

Ранее ФАН писал, что стая собак растерзала двух дворовых псов в Нижнем Новгороде. Видео инцидента попало в соцсети.