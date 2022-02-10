Переселенцы из аварийного жилья в Саранске жалуются на проблемные новостройки

Саранск, 10 февраля. В столице Мордовии участились жалобы участников программы по переселению из аварийного жилья. Новоселы недовольны состоянием своих домов. О проблемах они рассказали представителям регионального штаба ОНФ.

Новоиспеченных жильцов дома №52 по улице 1-я Набережная беспокоит появление многочисленных трещин в доме. По их мнению, щели в стенах и рассыпающийся бетон напрямую угрожают безопасности обитателей новостройки.

Пресс-служба ОНФ по Республике Мордовия

«От жильцов мы также узнали, что при подаче горячей воды трубы в квартирах деформировались. Оказалось, что оборудование установлено большей мощности, чем было запланировано. Поэтому в зимний период вода постоянно перегревается», — рассказали ФАН в ОНФ.

По словам представителя общественной организации, жильцы дома №37 по улице Фурманова постоянно страдают от шума в радиаторах и холод в угловых квартирах. Больше всех мерзнут владельцы жилья на первом этаже. Помимо прочих неудобств в виде неправильно закрепленных кранов и постоянных вызовов слесарей для устранения аварий, жителям приходится обходиться без газовой плиты. В новостройке заселены менее 90% квартир. А это значит, что запуска газа ждать пока рано.

Пресс-служба ОНФ по Республике Мордовия

«Чтобы помочь переселенцам из аварийных домов, мы направили письмо в адрес регионального министерства ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения Мордовии», — пояснили в ОНФ.

Ранее ФАН писал о проблемах нового дома по улице Московской в Саранске. Жильцы обеспокоены состоянием самого здания, промерзающие стены, разрушающееся крыльцо и будущее котельной.