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Лихач на фуре устроил смертельное ДТП в Мордовии
Происшествия
Лихач на фуре устроил смертельное ДТП в Мордовии
 /  Пресс-служба УГИБДД МВД России по Республике Мордовия

Саранск, 10 февраля. В Мордовии дорожная авария унесла жизнь 29-летней пассажирки. Она погибла при столкновении легковушки и большегруза.

Как пояснили журналистам в пресс-службе регионального УГИБДД, трагедия произошла в среду. В Торбеевском районе на 465-м километре трассы М-5 «Урал» мужчина за рулем SCANIA пошел на обгон и на встречной полосе столкнулся с Volvo.

«В результате ДТП 29-летняя девушка, пассажир Volvo S60, от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда бригады СМП, труп направлен в морг, назначены экспертизы», — сообщили в ведомстве.

43-летний водитель легкового автомобиля с разными травмами был доставлен в одну из медицинских организаций Пензенской области.

Ранее ФАН писал о смертельном ДТП в Зубово-Полянском районе Мордовии. Автомобиль слетел в кювет и перевернулся. 28-летний водитель погиб на месте аварии.

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