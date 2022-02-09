Коммунальщики Мордовии заплатят 1,2 млн рублей за вред экологии

Саранск, 9 февраля. Коммунальщикам из Мордовии придется расстаться с суммой в 1,2 миллиона рублей. Таков размер платы за негативное воздействие на окружающую среду и пени.

Почти 1,2 миллиона рублей задолжало муниципальное предприятие «ЖКХ «Ардатовское» бюджету за 2020 год. Экологические платежи вовремя не поступили. Поэтому Росприроднадзор для взыскания средств обратился в суд, который удовлетворил требования контролирующего органа. Помимо «набежавшего» долга, коммунальщикам придется заплатить пени в размере 58 тысяч рублей.

«По словам исполняющего обязанности руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора Марка Чиненкова, это далеко не единичный прецедент. Ссылаясь на отсутствие денежных средств, муниципальные предприятия уклоняются от исполнения своих обязанностей в части соблюдения экологических требований и внесения платежей», — сообщили журналистам в пресс-службе Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

В ведомстве напомнили, что правила внесения экологических платежей одинаковы для всех организаций. В делах по взысканию средств за вред экологии сторону Росприроднадзора принимает суд.

Ранее ФАН писал, что Росприроднадзор обратился в суд для понуждения компании «Рузканал» к устранению коммунальной аварии в Мордовии. Организацию обязали заплатить в бюджет более 550 тысячи рублей.