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Житель Мордовии отрубил чужой собаке хвост
Происшествия
Житель Мордовии отрубил чужой собаке хвост
pxhere.com  / 

Саранск, 9 февраля. Живодер из Мордовии ответит по уголовной статье за жестокое обращение с животным. Мужчина отрезал хвост забредшей во двор собаке.

Жительница поселка Октябрьский Ардатовского района обнаружила своего пса без части хвоста и отправилась на поиски злодея по кровавым следам питомца. Красные капли на снегу привели женщину к дому местного пенсионера.

61-летний мужчина объяснил, что таким образом решил отучить животное от визитов в свой двор. Опасаясь за жизнь и здоровье домочадцев, он поймал собаку на петлю из веревки и отрезал ей хвост.

Житель Мордовии отрубил чужой собаке хвост
Пресс-служба МВД России по Республике Мордовия

«В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается. Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью, — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

В случае признания сельчанина виновным в истязании животного, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее ФАН писал, что житель Саранска расстрелял бездомного кота из мелкашки. Живодер учинил расправу над животным в подъезде жилого дома.

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россия мордовия жестокое обращение с животными
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