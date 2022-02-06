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Авария унесла жизнь молодого водителя в Мордовии
Происшествия
Авария унесла жизнь молодого водителя в Мордовии
Федеральное агентство новостей  /  Илья Сорокин

Саранск, 6 февраля. В воскресенье в Мордовии произошла смертельная авария. В ДТП погиб 28-летний водитель.

«В 10:45 минут в Зубово-Полянском районе на трассе между поселками Потьма и Школа Тракторных Бригадиров произошел съезд автотранспортного средства в кювет. Погиб один человек», — сообщили в региональном МЧС.

По информации ФАН, трагедия произошла близ сельских кладбищ на расстоянии одного километра от железнодорожного переезда. 28-летний житель поселка Явас пытался обогнать впереди движущийся автомобиль, но не смог удержать руль. Легковушка под его управлением съехала с дороги и перевернулась на крышу. Водитель погиб на месте. Не исключено, что причиной аварии послужила техническая неисправность автомобиля.

«Они вчера с отцом делали тормоза на машине, а сегодня он поехал в Зубову Поляну», — поделился с ФАН очевидец Илья С.

Как рассказали местные жители, у мужчины осталась беременная супруга.

Ранее ФАН писал о смертельном ДТП в Дубенском районе Мордовии. На трассе «Саранск — Сурское — Ульяновск» столкнулись два большегруза.

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