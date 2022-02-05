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Двое жителей Мордовии погибли из-за неисправной печи
Происшествия
Двое жителей Мордовии погибли из-за неисправной печи
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Мордовия

Саранск, 5 февраля. В Мордовии огонь уничтожил частный дом и надворные постройки. Жертвами пожара стали двое мужчин.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, очевидцы сообщили о происшествии по номеру 112 в субботу в 4:22. Горел дом и хозяйственные строения по улице Советской села Казенный Майдан Ковылкинского района. Охваченная огнем площадь составила 160 квадратных метров.

Двое жителей Мордовии погибли из-за неисправной печи
Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Мордовия

Двое жителей Мордовии погибли из-за неисправной печи
Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Мордовия

«В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС России были обнаружены тела двух погибших: мужчины 1964 года рождения и мужчины 1961 года рождения», — сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России по Мордовии.

Как пояснили в ведомстве, пожар возник из-за аварийного режима работы печи и дымохода.

Ранее ФАН писал о трагической гибели жителя Ковылкинского района Мордовии. Пожар из-за неисправной печи возник в бесхозном строении села Кочелаево.

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