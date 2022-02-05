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На ремонт дорог в Мордовии потратят 700 млн рублей
Общество
На ремонт дорог в Мордовии потратят 700 млн рублей
pixabay.com  / 

Саранск, 5 февраля. Кабинет министров Мордовии обсудил вопросы реализации национальных проектов. Речь шла о ремонте дорог и строительстве социально значимых объектов.

Председатель правительства республики Владимир Сидоров заявил, что только в этому году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» во всех районах региона асфальтное покрытие обновят на 700 миллионов рублей. Однако главы муниципалитетов не торопятся с предоставлением нужных документов.

«Это ваша зона ответственности! Мы должны вовремя и качественно реализовать проекты, чтобы создать комфортные условия для наших граждан», — обратился премьер к руководителям районов.

Владимир Сидоров напомнил необходимости завершить возведение школы на 1450 мест в Саранске в срок. По словам чиновника, нужно наращивать темпы строительства, не выбиваясь из графика. Не исключается рассмотрение возможности проведения работ в две смены.

Ранее ФАН писал о реализации национального проекта «Экология» в Нижегородской области. На ликвидацию несанкционированных свалок в Дзержинске 2022 году правительство направит 30 миллионов рублей.

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