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ФАПом без отопления, воды и туалета заинтересовался ОНФ Мордовии
Общество
ФАПом без отопления, воды и туалета заинтересовался ОНФ Мордовии
 /  Пресс-служба ОНФ по Республике Мордовия

Саранск, 2 февраля. В селе Гузынцы Большеберезниковского района Мордовии действует ФАП, в котором нет ни воды, ни отопления, ни даже туалета. Ремонта здания пытается добиться региональный ОНФ.

Фельдшерско-акушерский пункт в Гузынцах в здание старой школы переехал 15 лет назад. Вместе с единственным медиком новоселье «отпраздновал» и сельский библиотекарь. Сегодня два учреждения разделяют старые шкафы. Сельским труженикам воду приходится носить из деревенского колодца, а в холода надеяться на электрический обогреватель.  

ФАПом без отопления, воды и туалета заинтересовался ОНФ Мордовии
Пресс-служба ОНФ по Республике Мордовия

«На момент нашего рейда температура воздуха в кабинетах не поднималась выше 12 градусов. Из-за этого медицинские процедуры проводятся в основном в верхней одежде. Часто пациентам приходится освобождать одну руку для уколов или измерения давления, что создает дискомфорт», — рассказали в ОНФ Мордовии.

Как рассказали ФАН активисты, в медпункте нет нужного оборудования и медикаментов. Возможности продавать лекарства сельчанам у фельдшера тоже пока не имеется. Несмотря на условия, женщина старается создать хотя бы какой-то минимальный комфорт для пациентов: поддерживает в помещении чистоту и порядок.

ФАПом без отопления, воды и туалета заинтересовался ОНФ Мордовии
Пресс-служба ОНФ по Республике Мордовия

«Кроме всего прочего, мебель здесь давно устарела. От потолка отходит обшивка и просматриваются огромные щели, старые обои тоже пора обновить», — сообщили в ОНФ.

С просьбой отремонтировать здание или построить в селе новое активисты общероссийского народного фронта обратились в региональный минздрав.

Ранее ФАН писал об акции ОНФ Мордовии «Снежный фронт». Волонтеры с благородной миссией наведались в Большеберезниковский район. Они расчистили от снега дворы одиноких пенсионеров и подарили им продуктовые наборы.

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