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Пожарная машина застряла по пути к горящему дому в Мордовии
Происшествия
Пожарная машина застряла по пути к горящему дому в Мордовии
Pr Scr vk.com  / 

Саранск, 2 февраля. В Мордовии пожарный автомобиль увяз в сугробе по пути к горящему частному дому. Видео с места происшествия появилось в паблике «Подслушано Рузаевка (Саранск)» в соцсети «ВКонтакте».

По словам автора поста, инцидент произошел близ школы №7 города Рузаевка. На кадрах — полыхающее строение и пытающийся освободиться из снежного плена автомобиль с огнеборцами. Вызволить машину из сугроба пожарным помогли случайные прохожие.

Как рассказали ФАН в пресс-службе МЧС по Мордовии, во вторник в 21:25 загорелся дом на улице Байкузова.

«В результате пожара повреждено строение жилого дома и хозяйственной постройки, гаража, на общей площади 100 квадратных метров, поврежден автомобиль на площади два квадратных метра. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Пожарная машина застряла по пути к горящему дому в Мордовии
Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Мордовия

Пожарная машина застряла по пути к горящему дому в Мордовии
Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Мордовия

По предварительной информации, причиной происшествия стал лопнувший бензонасос автомобиля.

Ранее ФАН писал о пожаре в Мордовии. В горящем бесхозном строении погиб пенсионер.

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