Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 13:59
13:58
Происшествия
Неизвестный избил и изнасиловал пенсионерку в деревне Верхние Осельки под Петербургом
13:54
Политика
Сатановский отреагировал на призыв Псаки не сравнивать Россию и НАТО
13:53
Происшествия
Прокурор просит пожизненный срок для обвиняемого в причастности к терактам в метро Москвы
13:52
Общество
Контактировавшие с больными COVID-19 москвичи могут открыть больничный на неделю
13:51
Экономика
Белоруссия будет сотрудничать с Индией в обход западных санкций
13:51
Армия
Боксер Владимир Кличко решил записаться в территориальную оборону Киева
13:50
Экономика
Вице-президент ФЭС Зарубин считает, что криптовалюта может вывести Россию на новый уровень
13:49
Олимпийские игры 2022
Хоккеисты сборной России не хотят лететь на ОИ в Пекин одним рейсом с другими спортсменами
13:48
Общество
Мошенники начали продавать детские сертификаты о вакцинации против COVID-19
13:47
Армия
19FortyFive: США хотят скрыть от России информацию о секретных возможностях нового B-21
Все новости

Лихач на фуре стал виновником смертельной аварии в Мордовии
Происшествия
Лихач на фуре стал виновником смертельной аварии в Мордовии
 /  Пресс-служба УГИБДД по Республике Мордовия

Саранск, 2 февраля. В Чамзинском районе Мордовии произошло очередное смертельное ДТП. При столкновении двух фур погиб 49-летний водитель большегруза.

Трагедия произошла вечером во вторник на 80м километре трассы «Саранск — Сурское — Ульяновск». 55-летний водитель фуры Mercedes-Benz превысил разрешенную на данном участке скорость и вылетел на встречную полосу.

«В результате ДТП 49-летний водитель автомашины «МАN TGA» от полученных травм скончался в машине скорой медицинской помощи при транспортировке в ГБУЗ РМ «Комсомольская ЦРБ». Труп направлен в морг, назначены экспертизы», — сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Как пояснили в ведомстве, виновника аварии доставили в районную больницу. Только в прошлом году он несколько раз отвечал по административной статье за превышение скорости и управление машиной без ремня безопасности.

Ранее ФАН писал о другой смертельной аварии на трассе «Саранск — Сурское — Ульяновск». При столкновении двух большегрузов погиб водитель «КамАЗа».

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Лихач на фуре стал виновником смертельной аварии в Мордовии
россия происшествия мордовия
Комментировать