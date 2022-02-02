Лихач на фуре стал виновником смертельной аварии в Мордовии

Саранск, 2 февраля. В Чамзинском районе Мордовии произошло очередное смертельное ДТП. При столкновении двух фур погиб 49-летний водитель большегруза.

Трагедия произошла вечером во вторник на 80м километре трассы «Саранск — Сурское — Ульяновск». 55-летний водитель фуры Mercedes-Benz превысил разрешенную на данном участке скорость и вылетел на встречную полосу.

«В результате ДТП 49-летний водитель автомашины «МАN TGA» от полученных травм скончался в машине скорой медицинской помощи при транспортировке в ГБУЗ РМ «Комсомольская ЦРБ». Труп направлен в морг, назначены экспертизы», — сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Как пояснили в ведомстве, виновника аварии доставили в районную больницу. Только в прошлом году он несколько раз отвечал по административной статье за превышение скорости и управление машиной без ремня безопасности.

Ранее ФАН писал о другой смертельной аварии на трассе «Саранск — Сурское — Ульяновск». При столкновении двух большегрузов погиб водитель «КамАЗа».