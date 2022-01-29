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Жителей Саранска предупредили об «обязательной эвакуации» детей отдельно от родителей
Общество
Жителей Саранска предупредили об «обязательной эвакуации» детей отдельно от родителей
pixabay.com  /  Lichtmagnet

Саранск, 29 января. Жителей столицы Мордовии предупредили о плановой «эвакуации». Объявления об учениях расклеили у подъездов нескольких домов города. Однако в пресс-службе регионального МЧС появление подобных сообщений назвали провокацией.

«Плановая эвакуация вашего дома будет проводиться 1 февраля 2022 года в 9:00. Население, специальные службы, органы внутренних дел будут отрабатывать взаимодействие при погрузке населения в грузовой транспорт, следование пешими колоннами и конвоирование колонн, эвакуация несовершеннолетних из учебных заведений», — написал неизвестный «шутник».

Жителей Саранска предупредили об «обязательной эвакуации» детей отдельно от родителей
Pr Scr vk.com / Привет, сейчас, Саранск

Автор текста предупредил, что каждому горожанину нужно подготовить удобную одежду и обувь. Ведь путь до пункта временного размещения предстоит неблизкий — 30-40 километров в день с одним привалом в 1,5 часа. Также уточняется, что эвакуация детей и взрослых будет проводиться раздельно. О том, что эта информация ложная, сообщили в региональном МЧС.

«Просим жителей республики не реагировать на подобные провокации. Никаких действий по отработке эвакуации не планируется. Будьте бдительны и осторожны», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Мордовии.

Ранее ФАН писал о фейковых квитанциях за ЖКХ. Счета подбрасывают жителям Нижнего Новгорода.

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россия мордовия фейки
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