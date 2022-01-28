Детям могут запретить посещать общественные места в Мордовии

Саранск, 28 января. В Мордовии решается вопрос о введении новых ограничений для детей до 18 лет. Свои предложения внесло Региональное управление Роспотребнадзора.

В пятницу глава Мордовии Артем Здунов провел совещание оперативного штаба по контролю за распространением коронавируса на территории региона. В республике отмечен небывалый рост количества больных.

«За неделю число новых случаев заражения в сутки увеличилось более чем в два раза и превысило цифру в 200 человек. Минздраву поручено усилить контроль за обеспечением медработников средствами защиты. Количество стационарных больных у нас пока значительно не увеличилось — около 600 человек, основная нагрузка сейчас ложится на поликлиники», — сказал Артем Здунов.

75% из числа пациентов в реанимации — представители старшего поколения. 95% из них — непривитые. Среди всех заболевших большинство — сотрудники промышленных предприятий, медики и дети. По словам министра здравоохранения республики Олега Маркина, автопарки медицинских учреждений региона пополнились 107 дополнительными автомобилями.

Глава управления Роспотребнадзора Татьяна Харитонова отметила, что в аналогичный период прошлого года заболевших детей было в два раза меньше. Она предложила приостановить работу организаций дополнительного образования, допуск лиц до 18 лет в точки общепита, культурные учреждения, торговые центры и фитнес-центры. Под запрет также попадают спортивные состязания с участием детей, за исключением мероприятий, которые входят в официальный календарный план.

Помимо этих предложений, министры обсуждают возможность перевода работодателями на удаленный режим работы 30% от количества сотрудников.

Ранее ФАН писал о выявлении «Омикрона» в Мордовии. Новый штамм коронавируса подтвердился у 15 жителей республики неделю назад.