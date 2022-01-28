Жительница Мордовии сбросила знакомую в погреб при ребенке

Саранск, 28 января. Жительница Мордовии закрыла подругу в погребе при малолетнем ребенке. Ролик с места инцидента появился в Telegram-канале «Происшествия. Саранск. Мордовия».

На видео — девушка стягивает с кровати нетрезвую знакомую на пол и тащит ее за руки к погребу, затем отправляет головой вниз в вырытую для запасов яму. После полного «погружения» подруги в темноту, дама закрывает вход досками.

«Маш, ребенок наступит — провалится», — обращается к ней автор видео.

«Нет. Никто сюда не провалится. Снимай до конца. В «Youtube» отправим. Мне ничего не будет, поверь» — ответила девушка.

Правоохранительные органы Мордовии заинтересовались попавшим в Сеть роликом и организовали проверку. Полицейские выяснили, что «пленницей» оказалась 20-летняя жительница Теньгушевского района.

«В ходе проводимого профилактического мероприятия участковыми уполномоченными полиции установлено, что 26 января 28-летняя девушка ограничила свободу передвижения своей знакомой, закрыв ее в подполе дома. В этот момент в жилище находился малолетний ребенок», — сообщили журналистам в пресс-службе МВД России по Мордовии.

Действия матери оценят по административной статье за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее ФАН писал, что жительница Нижегородской области ударила ребенка ногой в живот в подъезде и попала на видео. На женщину возбуждено уголовное дело.