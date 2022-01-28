Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 19:48
19:46
Экономика
Экономист Скаршевский указал, как РФ может воздействовать на Украину без военной угрозы
19:46
Общество
Политик Франц Клинцевич высоко оценил успех фильма «Гранит» в Африке
19:44
Политика
Россия в ответ на санкции Брюсселя расширила черный список по Евросоюзу
19:43
Общество
Обнародован отчет комздрава об очередях в петербургских поликлиниках
19:40
Политика
Дипломат Антонов анонсировал два этапа сокращения штата российской дипмиссии в США
19:40
Весь мир
Отставка Стивена Брейера может помочь Байдену укрепить позиции демократов в Верховном суде США
19:39
Армия
Зеленский: Украина будет развивать армию вне зависимости от перспектив вступления в НАТО
19:38
Политика
Депутат Шхагошев: новая концепция внешней политики РФ учтет ответы США по безопасности
19:37
Шоу-бизнес
Муж визажиста Гоар Аветисян пообещал дарить ей цветы до конца жизни
19:35
Весь мир
Пентагона не может предотвратить убийства мирных граждан военнослужащими США
Все новости

Жительница Мордовии сбросила знакомую в погреб при ребенке

  /   Обновлено: 28 января 2022 18:03
Происшествия
Жительница Мордовии сбросила знакомую в погреб при ребенке
Pr Scr Telegram  /  Происшествия | Саранск | Мордовия

Саранск, 28 января. Жительница Мордовии закрыла подругу в погребе при малолетнем ребенке. Ролик с места инцидента появился в Telegram-канале «Происшествия. Саранск. Мордовия».

На видео — девушка стягивает с кровати нетрезвую знакомую на пол и тащит ее за руки к погребу, затем отправляет головой вниз в вырытую для запасов яму. После полного «погружения» подруги в темноту, дама закрывает вход досками.

«Маш, ребенок наступит — провалится», — обращается к ней автор видео.

«Нет. Никто сюда не провалится. Снимай до конца. В «Youtube» отправим. Мне ничего не будет, поверь» — ответила девушка.

Правоохранительные органы Мордовии заинтересовались попавшим в Сеть роликом и организовали проверку. Полицейские выяснили, что «пленницей» оказалась 20-летняя жительница Теньгушевского района.

«В ходе проводимого профилактического мероприятия участковыми уполномоченными полиции установлено, что 26 января 28-летняя девушка ограничила свободу передвижения своей знакомой, закрыв ее в подполе дома. В этот момент в жилище находился малолетний ребенок», — сообщили журналистам в пресс-службе МВД России по Мордовии.

Действия матери оценят по административной статье за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее ФАН писал, что жительница Нижегородской области ударила ребенка ногой в живот в подъезде и попала на видео. На женщину возбуждено уголовное дело.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Жительница Мордовии сбросила знакомую в погреб при ребенке
россия происшествия мордовия
Комментировать