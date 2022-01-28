Бездомного кота расстреляли из «мелкашки» в Саранске

Саранск, 28 января. В столице Мордовии неизвестный расстрелял бездомного кота. У животного пробито легкое. Об этом корреспонденту ФАН рассказала зоозащитница Надежда Еникеева.

Инцидент произошел вечером в четверг в Ленинском районе Саранска. Неизвестный учинил расправу над беззащитным животным прямо в подъезде многоквартирного дома. Израненного кота обнаружила местная пенсионерка, она и передала его в руки волонтеров. Ветеринары извлекли из тела животного пять пуль. Один из снарядов пробил ему легкое.

«Позади длительная операция, наркоз. Кот всю ночь пробыл в кислородной камере. Сейчас приходится поддерживать его температуру. Прогнозы врачей оптимистичны, но мы не знаем, как скажется на его жизни пробитое легкое. Деньги на операцию за несколько часов собрали неравнодушные жители Мордовии. Осталось оплатить недельное пребывание животного в стационаре — под наблюдением врачей», — рассказала Надежда.

instagram.com / n.enickeeva

По словам девушки, волонтеры не раз находили Рыжику любящих хозяев. Только сытой жизни в тепле и заботе упрямый кот предпочел свободу. Он постоянно сбегал из частного дома и возвращался в родной подъезд.

Подобные случаи издевательства над животными для Саранска — не редкость. На днях в эту же клинику поступила другая жертва живодера.

«Молодой человек ночью привез кошку, которую он отбил у толпы подростков. У животного был оторван хвост, разорвана промежность, подмерзли лапы», — поделилась ужасающими подробностями Надежда.

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