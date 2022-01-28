Дом на природе с благами цивилизации: в Мордовии начнут создавать экопоселения

В Темниковском районе Мордовии вскоре появятся экотории. Это забытые или небольшие населенные пункты, которые получат шанс на возрождение при условии переезда на их территорию предприимчивых людей. Будущих активных жителей благодаря соцсетям собирает глава муниципалитета Сергей Кизим. О новом селе глазами чиновника — в материале ФАН.

— Сергей Николаевич, на Ваш взгляд, чем привлекателен Темниковский район в плане создания экопоселений?

— Темниковская земля — святая. В нашем районе находится Санаксарский монастырь, недалеко от которого провел последние годы своей жизни адмирал Федор Ушаков, а в 50 километрах — Дивеевский монастырь. У нас богатая природа: леса, пески, озера и река Мокша. Ведь большая река создает огромное количество проблем. Это всегда усложняет логистику передвижения. У нас же четыре имеются переправы, можно заниматься рыбалкой, путешествовать по реке, купаться в ней.

— Какие населенные пункты подходят для создания экопоселений?

— Для создания экопоселений подходят как маленькие деревни, так и заброшенные села, к которым подведены газ, электричество, дороги. К слову, интернет в нашем районе везде хороший. У нас, в экологически чистом месте, можно открыть свое дело либо работать удаленно. Для экопоселений подходят такие села, как Лесное Ардашево, Лесное Цибаево, Сиялы, Бочино, Семеновка, Лаврентьево. Любое село имеет право на жизнь, но при наличии креативных активных людей. К примеру, есть у нас приезжий ремесленник — строит дом в деревне, организовал небольшой столярный цех, делает разделочные доски из дерева и продает их через интернет.

vk.com / Сергей Кизим

— Какие направления можно развивать в темниковских экопоселениях?

— Когда мы говорим об экопоселениях, всем понятно, что это прежде всего хорошая природа: лес, река, озеро, поля. Можно заняться сельским хозяйством, бортничеством, производством сыров. Направлений можно открыть множество.

Мы делаем упор на приезжих, но не стоит забывать и о своих активных жителях. У нас есть целые семьи, династии, которые производят колбасы из конины, говядины, курицы. Они чтут традиции и зарабатывают на этом. Их продукция востребована в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.

У нас около трех тысяч подсобных хозяйств. Эти поселения уже существуют, но разрозненно. Это все есть, но нужно как-то структурировать, наладить кооперацию по взаимодействию. Одни занимаются овцеводством, другие — переработкой шерсти, третьи — производством мясных продуктов или заготовкой кормов.

Хочу сказать одно — если делать качественную продукцию, потребитель всегда найдется. Собираешь ягоды — научись хорошо упаковывать. Заготавливаешь веники — с ними тоже можно найти своего покупателя. Можно создать любую услугу, оказывать ее качественно, и она будет востребована.

— Вы заявили о своем желании создать экопоселения меньше двух недель назад. Есть ли какие-то успехи, появились ли люди, желающие приехать в мордовскую глубинку?

— Интерес, несомненно, есть. Люди пишут в личные сообщения, они готовы к диалогу. В ближайшее время, когда их соберется достаточное количество, обязательно с ними встретимся. Мы со специалистами администрации района предложим им места, где можно поселиться, вплоть до отдельных деревень. Узнаем, что они хотят, проработаем возможные программы развития.

Есть по линии Минсельхоза программы, по линии ЖКХ программы. Огромный вариант грантовой деятельности. Тот же «Сельский туризм» или «Развитие личных подсобных хозяйств». В каждом случае предусмотрены безвозмездные субсидии.

Если люди сами приезжают с каким-то капиталом, умеют продвигать свою продукцию — мы это тоже учитываем. С одними работает Туристический центр, с другими — управление по экономике, с третьими — управление по культуре. Можем помочь и в продвижении бренда.

vk.com / Сергей Кизим

—Как вы налаживаете жизнь деревни, чтобы привлечь новых жителей и заинтересовать местных?

— Надо постоянно работать над улучшением жизни в селе. Одних удерживать, чтобы понимали, что они уже живут в хорошей среде, а других, наоборот, привлекать. Таким образом мы эту территорию обживаем и не даем ей обезлюдеть. Если мы будем делать все плохо, то люди в итоге уедут с этих земель. Обратно уже тяжело будет их вернуть.

Надо делать так, чтобы людям было интересно жить на этой земле. Мы наводим уют, чистоту, благоустройство. Нужен целый комплекс налаживания жизни: автобусное сообщение, медицина, образование, безопасность, интернет, другие коммунальные блага. Снег должен чиститься, даже в самых дальних селах все должно быть доступно. Люди хотят жить в экологичном месте, но иметь блага мегаполиса.

В этих поселениях будут жить дети, им нужно будет ездить в школу, должно быть хорошее образование со знанием языков и точных наук. Пожилые люди должны почувствовать заботу нашей медицины. Больницы района должны быть насыщены диагностическим оборудованием.

К нам возвращаются люди, которые трудились в северных регионах, Москве. У нас очень много военных. Они все хотят получать нормальную медицинскую помощь. Медицина должна быть заточена на продолжение жизни: когда вовремя продиагностируют, вовремя приедет врач и своевременно назначит правильное лечение. Мы постоянно работаем над улучшением качества жизни в нашем районе, опираясь на опыт других регионов, в том числе зарубежных.