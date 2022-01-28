Пожилой житель Мордовии погиб при пожаре в заброшенном доме

Саранск, 28 января. В Мордовии пожар унес жизнь пожилого сельчанина. Причиной трагедии стало аварийное состояние печи и дымохода.

Сообщение о происшествии на пульт дежурного поступило в четверг в 18:07. Горело неэксплуатируемое строение на улице Центральной в селе Кочелаево.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Мордовия

Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Мордовия

Как пояснили ФАН в пресс-службе регионального МЧС, в бесхозном здании без электричества и газа проживал 68-летний пенсионер. Обгоревшее тело жильца обнаружили пожарные во время разбора завалов. Уточняется, что мужчина вел асоциальный образ жизни.

Ранее ФАН писал о гибели троих мужчин при пожаре в Мордовии. Трагедия произошла в городе Рузаевка.