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Пожилой житель Мордовии погиб при пожаре в заброшенном доме
Происшествия
Пожилой житель Мордовии погиб при пожаре в заброшенном доме
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Мордовия

Саранск, 28 января. В Мордовии пожар унес жизнь пожилого сельчанина. Причиной трагедии стало аварийное состояние печи и дымохода.

Сообщение о происшествии на пульт дежурного поступило в четверг в 18:07. Горело неэксплуатируемое строение на улице Центральной в селе Кочелаево.

Пожилой житель Мордовии погиб при пожаре в заброшенном доме
Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Мордовия

Пожилой житель Мордовии погиб при пожаре в заброшенном доме
Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Мордовия

Как пояснили ФАН в пресс-службе регионального МЧС, в бесхозном здании без электричества и газа проживал 68-летний пенсионер. Обгоревшее тело жильца обнаружили пожарные во время разбора завалов. Уточняется, что мужчина вел асоциальный образ жизни.

Ранее ФАН писал о гибели троих мужчин при пожаре в Мордовии. Трагедия произошла в городе Рузаевка.

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россия пожар происшествия мордовия
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