Байкеры хотят устроить мотошоу в Мордовии

Саранск, 25 января. Глава Мордовии Артем Здунов встретился с представителями крупнейшего в мире мотоклуба Harley Owners Group (HOG). Об этом журналистам рассказали в пресс-службе руководителя республики.

На встрече с Артемом Здуновым байкеры поделились своими планами. В числе многочисленных проектов — мотопредставление для жителей региона. Шоу на «железных конях» обещает стать одним из впечатляющих событий в программе любого культурно-массового мероприятия. Главное условие — возможность собирать большое количество зрителей, исходя из эпидобстановки.

Пресс-служба главы Республики Мордовия

«Нам очень понравился Саранск, уверен, что нашим одноклубникам будет интересно посетить Мордовию, познакомиться с ее достопримечательностями», — отметили представители клуба.

Harley Owners Group (HOG) — «за» безопасную езду, традиционные семейные ценности и уважительное общение между людьми. Байкеры путешествуют по разным странам, проводят мотофестивали и совершают добрые дела.

Ранее ФАН писал о сохранении традиций народов, проживающих в Мордовии. Правительство региона приняло программу развития национальной культуры и родных языков республики.