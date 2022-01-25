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Байкеры хотят устроить мотошоу в Мордовии
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Байкеры хотят устроить мотошоу в Мордовии

Общество
Байкеры хотят устроить мотошоу в Мордовии
pixabay.com  /  MaxxGirr

Саранск, 25 января. Глава Мордовии Артем Здунов встретился с представителями крупнейшего в мире мотоклуба Harley Owners Group (HOG). Об этом журналистам рассказали в пресс-службе руководителя республики.

На встрече с Артемом Здуновым байкеры поделились своими планами. В числе многочисленных проектов — мотопредставление для жителей региона. Шоу на «железных конях» обещает стать одним из впечатляющих событий в программе любого культурно-массового мероприятия. Главное условие — возможность собирать большое количество зрителей, исходя из эпидобстановки.

Байкеры хотят устроить мотошоу в Мордовии
Пресс-служба главы Республики Мордовия

«Нам очень понравился Саранск, уверен, что нашим одноклубникам будет интересно посетить Мордовию, познакомиться с ее достопримечательностями», — отметили представители клуба.

Harley Owners Group (HOG) — «за» безопасную езду, традиционные семейные ценности и уважительное общение между людьми. Байкеры путешествуют по разным странам, проводят мотофестивали и совершают добрые дела.

Ранее ФАН писал о сохранении традиций народов, проживающих в Мордовии. Правительство региона приняло программу развития национальной культуры и родных языков республики.

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