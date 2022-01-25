Житель Саранска угодил в колонию строгого режима за любовь к шашлыку

Саранск, 25 января. На два года угодил в колонию строгого режима любитель шашлыка из Мордовии. Мужчина попытался украсть в магазине маринованное мясо и избил администратора.

За ведром шашлыка 35-летний горожанин наведался в один из супермаркетов Октябрьского района Саранска. Выбрав тару с заветным продуктом побольше, он спрятал ее под куртку. Два килограмма мяса почти за 437 рублей он под одеждой пронес мимо кассы. Коварный план безработного гурмана порушила администратор, закрыв собой пути отступления вора.

Требования оплатить товар или вернуть его на место остались без внимания мужчины. Не желая расставаться с шашлыком, он ударил женщину рукой в область груди и туловище. Остановить дебошира сотрудникам магазина помогли покупатели. Общими усилиями ведро все же удалось отобрать у злодея.

Суд принял во внимание все смягчающие и отягчающие обстоятельства и лишил рецидивиста свободы на два года. 24 месяца он проведет в колонии строгого режима.

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