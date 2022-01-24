Активисты ОНФ Мордовии помогли сельским пенсионерам справиться с последствиями метели

Саранск, 24 января. В Мордовии стартовала акция ОНФ «Снежный фронт». Общественники с лопатами наведались в села Большеберезниковского района.

Как рассказали ФАН представители движения, активисты расчистили от снега сельские мемориальные комплексы, территории ФАПов и с пакетами продуктов, собранных в рамках акции «Тележка добра», навестили одиноких пенсионеров. На борьбу с сугробами вместе с общественниками вышли поисковики и спортсмены из клуба «Терентич Тим».

Пресс-служба ОНФ по Республике Мордовия

«Сегодня мы приложили свои усилия для тех, кто больше всего в этом нуждается. И я благодарен всем участникам нашей акции по расчистке снега. Я думаю, что это отличная история не только для нас самих, но и яркий пример для подрастающего поколения», — отметил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Республике Мордовия Игорь Еремкин.

Кроме помощи в расчистке территорий, активисты передали сельским фельдшерам четыре тысячи медицинских масок.

Ранее ФАН писал, как молодогвардейцы из Мордовии помогают пожилым жителям республики. Волонтеры наводят порядок в домах и дворовых территориях пенсионеров.