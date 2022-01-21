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Бешеная лиса напала на жительницу Мордовии
Общество
Бешеная лиса напала на жительницу Мордовии
pixabay.com  /  assoxxx90

Саранск, 21 января. Жительницу села Новая Карьга Краснослободского района Мордовии укусила бешеная лиса. О встрече со смертельно больным хищником она сообщила дежурному ветеринару.

Как рассказали ФАН в Единой диспетчерской службе района, лиса напала на женщину в 700 метрах от населенного пункта. К пострадавшей незамедлительно выехала бригада медиков. Сельчанка получила необходимую помощь. Сотрудники ветслужбы рассказали местным жителям, как уберечь себя и своих питомцев от опасной болезни.

В населенном пункте приняты все меры для предотвращения распространения вируса. Жителей пригласили на бесплатную вакцинацию животных.

Ранее ФАН писал, что в Мордовии восьмилетнего мальчика покусала бешеная кошка. Животное погибло в день инцидента.

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