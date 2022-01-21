«Омикрон» обнаружили у 15 жителей Мордовии

Саранск, 21 января. В Мордовии выявлены первые случаи заражения штаммом «Омикрон». Об этом стало известно на очередном заседании оперативного штаба по контролю за распространением коронавируса.

Новый штамм выявлен у 15 жителей республики. На данный момент медики устанавливают количество людей, контактировавших с заболевшими.

За сутки на 37% стало больше и выявленных новых случаев коронавируса. В связи с этим руководство республики переводит поликлиники на 12-часовой рабочий день. Колл-центры с номером 122 начинают консультировать жителей региона круглосуточно. В число их сотрудников войдут еще 400 специалистов и студенты-медики из Мордовского университета имени Николая Огарева и медицинского колледжа.

Глава регионального минздрава Олег Маркин напомнил, что с признаками простуды лучше оставаться дома, а оформить больничный можно без визита в поликлинику. Руководитель республики Артем Здунов поручил правительству проконтролировать запас медикаментов в аптеках.

На заседании речь шла и о темпах вакцинации. На данный момент первый компонентом привиты 70% взрослых жителей Мордовии. На днях в регион поступит партия вакцины для подростков.

Ранее ФАН писал о выявлении «Омикрона» в Нижегородской области. Новый штамм обнаружен у 28-летней жительницы областного центра