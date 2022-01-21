Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 января 15:03
15:00
Видео
Средневековую улицу нашли при раскопках в Берлине
14:56
Общество
Власти Кипра смягчили ограничения для привитых «Спутником V» россиян
14:55
Шоу-бизнес
Нюша вспомнила провальный кастинг на «Фабрику звезд» с Пугачевой
14:54
Армия
Баранец оценил китайско-иранский маневр Москвы, оставивший США в дураках
14:54
Общество
В Петербурге прошло прощание с митрополитом Владимиром Котляровым
14:54
Происшествия
Трех детей и 28 взрослых эвакуировали из горящего дома в Туле
14:53
Общество
Постельную сцену с Леди Гагой и Сальмой Хайек вырезали из финала «Дома Gucci»
14:52
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за задержек самолетов в аэропорту Калининграда
14:51
Весь мир
В США выплатят 100 млн долларов по дело о сексуальном насилии в колонии для несовершеннолетних
14:50
Экономика
Минпромторг не увидел предпосылок для введения дополнительных пошлин на металлы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Саранское предприятие задолжало сотрудникам 8 млн рублей
Общество
Саранское предприятие задолжало сотрудникам 8 млн рублей
pixabay.com  /  Chronomarchie

Саранск, 21 января. За права работников муниципального предприятия «Горэлектротранс» вступилась прокуратура Октябрьского района. После предписания от надзорного органа руководство организации выплатило более восьми миллионов рублей.

Многомиллионная задолженность перед работниками трамвайных и автобусных парков была выявлена во время прокурорской проверки. Без зарплаты за октябрь оставались 574 человека. Ведомство потребовало у предприятия рассчитаться со всеми специалистами.

«Директор муниципального предприятия привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей», — сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Мордовии.

Ранее ФАН писал, что о прокурорской проверке в «СКА Ростов-на-Дону». После вмешательства ведомства клуб погасил задолженность по зарплате перед сотрудниками.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Саранское предприятие задолжало сотрудникам 8 млн рублей
россия прокуратура мордовия
Комментировать