Саранское предприятие задолжало сотрудникам 8 млн рублей

Саранск, 21 января. За права работников муниципального предприятия «Горэлектротранс» вступилась прокуратура Октябрьского района. После предписания от надзорного органа руководство организации выплатило более восьми миллионов рублей.

Многомиллионная задолженность перед работниками трамвайных и автобусных парков была выявлена во время прокурорской проверки. Без зарплаты за октябрь оставались 574 человека. Ведомство потребовало у предприятия рассчитаться со всеми специалистами.

«Директор муниципального предприятия привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей», — сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Мордовии.

Ранее ФАН писал, что о прокурорской проверке в «СКА Ростов-на-Дону». После вмешательства ведомства клуб погасил задолженность по зарплате перед сотрудниками.