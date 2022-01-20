Полицейские нашли жительницу Мордовии, которая бросила новорожденного ребенка на улице

Саранск, 20 января. Правоохранители Мордовии установили личность девушки, которая в среду оставила своего новорожденного ребенка на улице. Завернутую в полиэтиленовый пакет малышку у крыльца частного дома в городе Ардатов обнаружила семейная пара.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Мордовии, таким образом от своей дочери избавилась 19-летняя студентка местного медицинского колледжа. Малышка родилась на съемной квартире, в которой проживала молодая мать. На учете по беременности девушка не состояла.

На молодую мать возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». На данный момент новорожденная находится в Республиканском перинатальном центре.

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