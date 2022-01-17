Внедорожник вылетел в кювет и застрял между деревьями в Мордовии

Саранск, 17 января. Автомобиль Toyota Land Cruiser вылетел с дороги и застрял между деревьями в Краснослободском районе Мордовии. Травмы получил водитель внедорожника.

Как пояснили ФАН в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, инцидент произошел в 11:45 в понедельник на 121-м километре трассы М5 «Урал». 33-летний водитель Toyota Land не справился с управлением и вылетел в левый кювет. Иномарку остановили стволы деревьев.

vk.com / ЕДДС Краснослободского района

vk.com / ЕДДС Краснослободского района

По информации ЕДДС по Краснослободскому району, травмы получил 33-летний водитель внедорожника. У мужчины сильно изранено лицо. Его доставили на прием к специалистам в поликлинику районной больницы.

Ранее ФАН писал о ДТП, которое произошло накануне в Чамзинском районе в Мордовии. После столкновения с другим автомобилем легковушку разорвало на две части.