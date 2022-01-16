Легковушку разорвало на части после ДТП в Мордовии, появилось видео

Саранск, 16 января. В воскресенье в Чамзинском районе Мордовии после столкновения с иномаркой Lada Granta буквально разорвало. Задняя часть автомобиля отлетела за отбойник. Видео поделился очевидец в паблике «Привет, сейчас, Саранск».

Как рассказали ФАН в ОГИБДД по Чамзинскому району, инцидент произошел в 11:50 близ села Большое Маресево. Из-за снежных заносов Lada Granta занесло на встречную полосу, где проезжал автомобиль КИА. После удара обе легковушки получили механические повреждения. Больше всего не повезло отечественному автомобилю. Его задняя часть оказалась в нескольких метрах — за барьерным ограждением. По информации дорожных полицейских, обошлось без пострадавших.

Ранее ФАН писал о смертельном ДТП в Мордовии. В Чамзинском районе женщина на иномарке устроила ДТП и оказалась в больнице. Пассажир второго автомобиля скончался до приезда медиков.