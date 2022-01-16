Концы в воду: сельчане в Мордовии сливают канализацию прямо в реку

Саранск, 16 января. Жители села Троицк Республики Мордовия жалуются на загрязнении реки. По словам пользователей соцсети «ВКонтакте», местные вывели канализационные трубы в водный объект. Пост с фотодоказательствами появился в паблике «Ковылкино Хайп».

«Жильцы, проживающие в селе Троицк вдоль речки Сезелка, провели свои канализации напрямую в речку, тем самым загрязняя ее», — написал свидетель экологического преступления.

Pr Scr vk.com / Ковылкино Хайп

По словам комментаторов, сельчане «отравляют» реку не только коммунальными отходами. В Сезелке периодически оказывается мусор и остатки растений после сбора урожая.

«Вот где санэпидемстанции поработать надо. Свиней на двух ногах там очень много проживает», — написал под постом Алексей А.

Pr Scr vk.com / Ковылкино Хайп

Ранее ФАН писал об экологической проблеме в городе Рузаевка. Несколько месяцев городской водоканал сливает коммунальные отходы в реку Инсар.