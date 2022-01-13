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Один человек погиб и двое ранены после ДТП в Мордовии
Происшествия
Один человек погиб и двое ранены после ДТП в Мордовии
 /  Пресс-служба УГИБДД по Республике Мордовия

Саранск, 13 января. В Мордовии в утреннем ДТП погиб 38-летний мужчина. Две иномарки столкнулись в Чамзинском районе.

По информации отдела пропаганды регионального УГИБДД, смертельная авария произошла в четверг на трассе Саранск — Сурское — Ульяновск.

«30-летняя водитель автомашины Renault Logan по предварительным данным, не рассчитала безопасную скорость движения, не учла метеорологические условия, не справилась с управлением транспортным средством и выехала на полосу встречного движения», — сообщили в ведомстве.

Автомобиль столкнулся с движущейся по своей полосе Toyota Corolla. После удара 38-летний пассажир второй иномарки получил несовместимые с жизнью травмы. Что касается самой виновницы, ее со вторым водителем доставили в больницу.

Ранее ФАН писал о трагедии в Хабаровске. Причиной ДТП стала смерть таксиста.

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