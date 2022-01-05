Деды Морозы специального назначения раздали сладости маленьким жителям Саранска

Саранск, 5 января. Сотрудники Росгвардии Мордовии присоединились к празднованию Дня здоровья. В рамках акции «Дед Мороз специального назначения» они раздали подарки маленьким жителям столицы республики.

В среду в саранских парках горожане состязались в силе и ловкости, играли в футбол на снегу, катались на лыжах и коньках. Самые маленькие участники веселых стартов получали призы не только за победы. Сладкие подарки детям раздали офицеры регионального управления Росгвардии.

пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Мордовия

Ранее ФАН писал о проведении акции «Елка желаний» в Саранске. Мечту 11-летнего мальчика исполнили сотрудники МВД и минспорта Мордовии и пригласили в Центр кинологической службы.