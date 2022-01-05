Жительница Саранска потеряла телефон и задолжала банку миллион рублей

Саранск, 5 января. Неизвестный нашел потерянный жительницей столицы Мордовии телефон и оформил на нее кредит. Теперь женщина задолжала банку миллион рублей.

31 декабря горожанка по своей невнимательности потеряла телефон на улице. О недавнем инциденте ей пришлось вспомнить после крупного перевода с ее банковского счета. Как выяснилось, прохожий обнаружил смартфон и через приложение «Мобильный банк» отправил заявку на кредит.

Поступившие миллион рублей злодей отправил на другую карту. Обладателя счета разыскивает полиция.

Ранее ФАН писал, что в 2021 году жители Мордовии отправили мошенникам почти 160 миллионов рублей. Жертвами аферистов стали больше тысячи человек.