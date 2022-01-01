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Почти на 160 млн рублей обогатились мошенники за счет жителей Мордовии в 2021 году
Происшествия
Почти на 160 млн рублей обогатились мошенники за счет жителей Мордовии в 2021 году
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Саранск, 1 января. Об итогах минувшего года рассказала пресс-служба МВД Мордовии. По информации ведомства, жители Мордовии отправили аферистам около 160 миллионов рублей. К слову, годом ранее обогатившая мошенников сумма была почти в два раза меньше и составила 81 миллион.

На уловки злоумышленников попались 1,1 тысячи доверчивых граждан. Больше 100 миллионов они отправили, чтобы не стать плательщиками по чужим кредитам. Еще 20 миллионов аферисты получили от местных горе-трейдеров. Каждый день к полицейским с заявлениями приходили обманутые пользователи интернет-сервисов с бесплатными объявлениями.

Ранее ФАН писал о ставшей жертвой мошенников предпринимательнице из Саранска. Лже-брокер выманил у нее пять миллионов рублей.

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Все новости / Происшествия / Почти на 160 млн рублей обогатились мошенники за счет жителей Мордовии в 2021 году
россия мошенничество мордовия
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