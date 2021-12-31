«Елка желаний» исполнила мечту маленького кинолога из Мордовии

Саранск, 31 декабря. Сотрудники МВД Мордовии совместно с региональным минспорта рамках Всероссийской акции «Елка желаний» исполнили мечту 11-летнего Ромы Шельдяева. В канун Нового года ребенок примерил роль кинолога.

Как несут службу четвероногие полицейские, школьник раньше видел только на экране телевизора. В этом году «Елка желаний» стала для него решающей в выборе будущей профессии. Вместе с министром спорта и молодежной политики республики Александром Савиловым он был приглашен в Центр кинологической службы МВД.

«Я загадал такое желание, потому что люблю фильмы, где собаки — не злые. Они спасают людей, задерживают воров, ищут пропавших», — сказал Рома.

Маленькому гостю кинологи рассказали о каждой породе служебных собак, особенностях ухода за ними и основах дрессировки.

«Мальчик смог самостоятельно отдать команды служебным собакам и пройти тропу препятствий. После тренировки ребенок признался, что это был один из самых лучших дней в его жизни», — рассказали в МВД.

Ранее ФАН писал о проведении «Елки желаний» в Крыму. Благодаря акции начали сбывать мечты детей с ограниченными возможностями здоровья.