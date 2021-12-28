Директор лесничества в Мордовии причинил природе ущерб в 54 млн рублей

Саранск, 28 декабря. В Мордовии перед судом ответит директор Зубовского территориального лесничества. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном хранении боеприпасов.

По версии следствия, руководитель организации разрешил предпринимателю вырубить больше четырех десятков деревьев, проложить через лес грунтовую дорогу, построить мост через реку и вырыть пожарный водоем. По подсчетам правоохранителей, действия обвиняемого нанесли природе урон на сумму более 54 миллионов рублей. Кроме того, мужчина запретил своим подчиненным реагировать на нарушения своим «клиентом» природоохранного законодательства.

«В рамках расследования уголовного дела в жилище обвиняемого был проведен обыск, в ходе которого изъяты незаконно хранимые боеприпасы к огнестрельному оружию — патроны револьверные в количестве десяти штук», — сообщили журналистам в СУ СК России по Мордовии.

Ранее ФАН писал, что житель Зубово-Полянского района Мордовии ответит перед судом. Мужчина расстрелял своих обидчиков из охотничьего ружья.