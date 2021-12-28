Жительница Саранска в погоне за сверхприбылью потеряла 5 млн рублей

Саранск, 28 декабря. Предпринимательница из Мордовии стала жертвой мошенников. Она потеряла на «бирже» более пяти миллионов рублей.

В погоне за быстрыми деньгами 56-летняя горожанка остановилась на первой попавшейся инвестиционной платформе. Она внесла свои данные в представленной форме и терпеливо ожидала звонка от менеджера. По классической схеме аферистов, псевдо-брокер обещал максимально выгодные условия инвестирования и всестороннее содействие.

Несколько недель женщина пополняла свой счет на сайте аферистов. В итоге она вложила пять миллионов и 80 тысяч рублей. Больше половины из инвестированных средств бизнесвумен взяла в кредит. В предновогодние выходные потерпевшая решила снять свои и «заработанные» деньги, что у нее не получилось. Тогда она обратилась за помощью к правоохранителям.

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