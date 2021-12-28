Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 декабря 17:37
17:37
Политика
Жители Крыма выступают против евроатлантического сотрудничества Украины
17:33
Происшествия
В горах Кабардино-Балкарии квадроцикл с водителем сорвался с обрыва
17:30
Армия
Решение властей Украины отправить женщин на службу в ВСУ возмутило читателей Guancha
17:30
Армия
Россия обсуждает экспортные поставки комплексов С-400 сразу с несколькими странами
17:30
Общество
АвтоВАЗ представит новый внедорожник Lada Niva в 2024 году
17:30
Происшествия
Прощание с убитой в Канске семьей состоится 29 декабря
17:25
Общество
Технолог Быстров посоветовал протереть крабовые палочки салфеткой для проверки красителей
17:20
Происшествия
В Алтайском крае мать получила четыре года колонии за истязание восьми детей
17:20
Шоу-бизнес
Савчук отреагировал на слухи о романе с экс-женой Лепса
17:16
Общество
Тематический поезд «Шахматы» начал курсировать на Сокольнической линии метро Москвы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Жительница Саранска в погоне за сверхприбылью потеряла 5 млн рублей
Происшествия
Жительница Саранска в погоне за сверхприбылью потеряла 5 млн рублей
pexels.com  /  Burak Kebapci

Саранск, 28 декабря. Предпринимательница из Мордовии стала жертвой мошенников. Она потеряла на «бирже» более пяти миллионов рублей.

В погоне за быстрыми деньгами 56-летняя горожанка остановилась на первой попавшейся инвестиционной платформе. Она внесла свои данные в представленной форме и терпеливо ожидала звонка от менеджера. По классической схеме аферистов, псевдо-брокер обещал максимально выгодные условия инвестирования и всестороннее содействие.

Несколько недель женщина пополняла свой счет на сайте аферистов. В итоге она вложила пять миллионов и 80 тысяч рублей. Больше половины из инвестированных средств бизнесвумен взяла в кредит. В предновогодние выходные потерпевшая решила снять свои и «заработанные» деньги, что у нее не получилось. Тогда она обратилась за помощью к правоохранителям.

Ранее ФАН писал об автоподставах на нижегородских дорогах. Группа аферистов наживается на невнимательных водителях.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Жительница Саранска в погоне за сверхприбылью потеряла 5 млн рублей
россия мошенничество мордовия
Комментировать