Мордовия будет по-новому сохранять национальную культуру и государственные языки

Саранск, 28 декабря. Правительство Мордовии приняло государственную программу «Сохранение и развитие национальной культуры, государственных языков Республики Мордовия и других языков в Республике Мордовия». Документ разработан по поручению главы региона Артема Здунова.

Стратегия развития и сохранения мордовской культуры затрагивает несколько направлений. Одна из подпрограмм посвящена функционированию государственных языков в системе образования.

«Мокшанскому и эрзянскому языкам сегодня очень сложно противостоять эволюционным процессам. Одного часа в неделю в качестве факультатива для них — это очень мало. Необходимо проводить минимум два часа», — поделился своим мнением с ФАН председатель Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа Юрий Мишанин.

Принятая программа позволяет на государственном уровне заручиться поддержкой при проведении культурных мероприятий, чаще видеть тексты на мордовских языках не только в местных СМИ, но и в соцсетях. Что касается национальных изданий, по мнению общественного деятеля, необходимо улучшить материально-техническую базу газет и журналов, а также поднять вопрос заработной платы их сотрудников.

«Мы хотим, чтобы наши языки были достойно представлены в информационном пространстве. Предпринимаются разные попытки, у нас есть и свои блогеры, но этого недостаточно. Нужно создать систему проверки правописания, систему перевода. И самое легкое и эффективное — чтобы наши языки зазвучали в общественных местах: на вокзалах, автобусах, троллейбусах, в аэропорту», — рассказал Юрий Мишанин.

Согласно новой стратегии, в общественном транспорте названия остановок необходимо объявлять на мордовских языках. А указатели в районах и столице региона тоже перевести на мокшанский и эрзянский.

«Государственная поддержка очень важна тем представителям нашего народа, которые живут в других регионах. В их среде ассимиляционные процессы идут быстрее. Как общественники мы пытаемся возрождать традиции, проводить мероприятия. Но наших усилий для этого тоже мало», — добавил собеседник.

Ранее ФАН писал о сохранении культуры финно-угорских народов. Об их проблемах и способах решения рассказала председатель Санкт-Петербургского добровольного общества ингерманландских финнов Елена Тикка.