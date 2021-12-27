Расстрелявший обидчиков житель Мордовии ответит перед судом

Саранск, 27 декабря. Суд рассмотрит дело об убийстве и покушении на жизнь двух лиц 39-летним жителем Мордовии. Обвиняемый расстрелял мужчин из охотничьего ружья.

Трагедия произошла в начале февраля в поселке Зубова Поляна. В дом Алексея Дадаева пришли знакомые и обвинили в том, что тот некачественно расчистил территорию от снега. В ход шли угрозы не только в адрес хозяина, но его дочери. Вскоре незваные гости перешли от слов к делу, избили главу семьи и попытались скрыться на автомобиле «УАЗ».

«Обвиняемый вышел следом за ними и несколько раз выстрелил из зарегистрированного на него охотничьего ружья по сидевшим в транспортном средстве мужчинам», — сообщили журналистам в СУ СК по Республике Мордовия.

26-летний молодой человек погиб на месте, второй 34-летний гость оказался в реанимации, а стрелок— на все время следствия за решеткой. Уголовным делом с утвержденным прокурором обвинением займется суд.

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