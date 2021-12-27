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Бездомных котят замуровали в подвале дома культуры в Саранске
Общество
Бездомных котят замуровали в подвале дома культуры в Саранске
pixabay.com  /  maigrey42

Саранск, 27 декабря. В Мордовии котята оказались замурованными в подвале здания. Рабочие закрыли продухи, оставив бездомных животных в бетонной ловушке.

«Предположительно внутри подвала остались два котенка. Но их может быть больше. Ведь туда греться приходили и другие животные. Корм я им клала всегда внутрь проема, чтобы не сорить на территории. В морозные дни рабочие закрыли продухи тряпками и монтажной пеной. Я котятам сделала небольшое отверстие, чтобы они не замерзли на улице, но сегодня оба окошка оказались закрытыми намертво», — рассказала ФАН жительница Саранска Наталья Митрофанова.

Бездомных котят замуровали в подвале дома культуры в Саранске
Федеральное агентство новостей / Наталья Митрофанова

По словам горожанки близ этого здания обитает множество бездомных кошек и собак. Несколько лет назад сердобольная женщина взяла шефство над ними на себя. К добрым делам преподавателя художественного училища присоединились и ее студенты — дружно смастерили утепленные домики. В скором времени жилье для животных разрушили местные хулиганы. Теперь вся надежда — на подвал этого дома культуры и старый полуразвалившийся сарай.

«Мы утеплили этот сарай. Сейчас там в основном собаки обитают. Кошки больше любят подвал. Если их не вытащить из здания, они погибнут. Ведь там больше нет выхода. Самостоятельно они не смогут уйти», — добавила Наталья.

Ранее ФАН писал о нижегородских догхантерах. С приходом зимы зооненавистники приступили к уничтожению бездомных собак.

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