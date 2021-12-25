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Массовое ДТП с 24 автомобилями произошло под Саранском
Происшествия
Массовое ДТП с 24 автомобилями произошло под Саранском
 /  Пресс-служба УГИБДД по Республике Мордовия

Саранск, 25 декабря. В субботу в Мордовии столкнулись 24 автомобиля. Массовая авария с участием пожарной машины произошла на выезде из столицы республики.

Как сообщили ФАН в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, в ДТП пострадали четыре человека. Они получают лечение в больницах Саранска. Инцидент произошел по причине сложных погодных условий.

По информации дорожных полицейских, из-за недостаточной видимости на трассе Саранск — Сурское — Ульяновск до 22:00 часов ограничено движение большегрузов.

Ранее ФАН писал о массовом ДТП под Владимиром. На федеральной трассе М7 «Волга» столкнулись порядка 20 автомобилей.

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