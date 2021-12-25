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Движение на трассе М5 «Урал» в Мордовии ограничено из-за метели
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Движение на трассе М5 «Урал» в Мордовии ограничено из-за метели
Общество
Движение на трассе М5 «Урал» в Мордовии ограничено из-за метели
vk.com  /  ГУ МЧС России по Мурманской области

Саранск, 25 декабря. Госавтоинспекция Мордовии предупредила автолюбителей об ограничении движения на федеральной трассе М5 «Урал» из-за сильной метели. По этой же причине в Пензенскую область запретили въезд большегрузам.

«В связи со сложными погодными условиями ограничено движение на 460 км, 761 км автодороги «М5 Урал», а также на 323 км автодороги «Нижний Новгород-Пенза-Саратов», — сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Также в ведомстве рекомендовали направляющимся в Пензенскую область водителям большегрузов переждать непогоду на парковках вдоль федеральных трасс.

Ранее ФАН писал о метели и гололедице в Москве. В ночь на воскресенье в столице ожидается до 17 градусов ниже нуля.

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россия мордовия пензенская область метель
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