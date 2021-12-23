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Общежитие на несколько дней осталось без отопления в Мордовии
Общество
Общежитие на несколько дней осталось без отопления в Мордовии
Федеральное агентство новостей  / 

Саранск, 23 декабря. Жильцы общежития в городе Рузаевка Республики Мордовия вынуждены мерзнуть в ожидании коммунальщиков. Без отопления они остались по причине сильных морозов.

Собственники комнат дома №93 по улице Кутузова на постоянные сбои в работе коммунальных сетей жалуются последние 15 лет. Систематически из строя выходят и трубы с водой, и канализация. С приходом зимы одной из главных проблем становятся холодные батареи в помещениях.

«Мы в своей рекреации установили циркуляционный насос. Поэтому у нас обычно теплее, чем в остальных секциях. Но правое крыло вообще не топится. А сегодня, когда на улице -27 градусов, отключили отопление во всем здании. Мы вынуждены ходить и спать в шерстяных носках и куртках. После многочисленных звонков рабочие якобы что-то запустили, но теплее от этого не стало», — рассказала ФАН жительница дома Елена.

Общежитие на несколько дней осталось без отопления в Мордовии
Федеральное агентство новостей /

Общежитие на несколько дней осталось без отопления в Мордовии
Федеральное агентство новостей /

Общежитие в октябре этого года перешло «под крыло» УК «Управленец». По словам женщины, если раньше рабочие по первому зову устраняли все аварии, то сейчас отвечающая за содержание дома компания оказанное жильцами доверие не оправдывает.

«Нам сказали, что нас в холодном здании решили оставить до субботы. Установили шланг в душевую для циркуляции, чтобы вода не замерзла. Если к этому дню морозы отступят, то рабочие смогут открыть сопло на улице, и тепло пойдет во все комнаты. Якобы в такой холод делать этого нельзя. Но как нам выжить до субботы? А что будет, если морозы затянутся?» — возмутилась Елена.

Эти же вопросы корреспондент ФАН намеревался задать руководству управляющей компании. Однако, как следовало ожидать, на звонки никто не ответил.

Ранее ФАН писал о замерзающем поселке в Нижегородской области. Жители 600 домов остались без отопления из-за аварии на электросетях.

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