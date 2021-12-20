Педофил-сантехник из Саранска осужден на 14 лет за изнасилование падчерицы

Саранск, 20 декабря. Житель столицы Мордовии на 14 лет отправится в исправительную колонию строгого режима. Октябрьский суд города признал его виновным в изнасиловании дочери сожительницы.

Как сообщили в пресс-службе органа правосудия, 36-летний слесарь-сантехник одного из городских домоуправлений два раза надругался над 14-летней падчерицей. В силу своей беспомощности, девочка не смогла оказать сопротивление пьяному отчиму.

«В судебном заседании подсудимый Г. своей вины в совершении инкриминируемых преступлений не признал, пояснив, что потерпевшую не насиловал, в половую связь вступал с ней по обоюдному согласию», — сообщили в пресс-службе Октябрьского суда.

Ближайшие 14 лет педофил проведет в исправительной колонии строгого режима. Также он обязан возместить пострадавшей моральный ущерб в сумме полумиллиона рублей.

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