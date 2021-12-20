«Сохраняем национальную культуру»: Елена Тикка рассказала о финно-угорских языках в РФ

В Мордовии прошли мероприятия в рамках VII Съезда ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации. Вопросы изучения родных языков и сохранения национальной культуры обсуждали представители 42 регионов. Журналист Федерального агентства новостей (ФАН) встретился с председателем Санкт-Петербургского добровольного общества ингерманландских финнов Еленой Тикка и узнал о проблемах финно-угорских народов и способах их решения.

— Елена Семеновна, как Вы оцениваете в целом работу на площадках очередного съезда Ассоциации финно-угорских народов (АФУН)?

— Опыт присутствия на съезде у меня уже был четыре года назад. Сейчас я смотрю на все другими глазами, потому что понимаю, как работает АФУН. Обстановка была доброжелательной, а разговор — конструктивным. Каждый представитель той или иной народности желает сохранения национального колорита в регионе. Я представляю финнов-ингерманландцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области и радуюсь за коллег из регионов, где преобладает финно-угорское население. Нам есть чему поучиться у представителей Коми, Мордовии и Ханты-Мансийского автономного округа.

— Обсуждались ли проблемы изучения языков финно-угорских народов?

— Проблемы изучения языка есть, пожалуй, в каждом регионе с финно-угорскими народами. К примеру, мы говорили о том, как в Коми-Пермяцком автономном округе очень сложно изучать культуру и язык уже взрослому человеку. Если дети изучают язык с малолетства, то в последующем они любят его и продвигают. У народа коми другая проблема — детям, посещающим российскую школу некогда заниматься культурой, что приводит к угасанию интереса к ней. На съезде обсуждались инструменты поддержки этого направления. К примеру, сегодня есть разные сайты, которые предлагают изучать финно-угорские языки дистанционно.

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— Существует ли проблема изучения родного языка финнами-ингерманландцами?

— Последняя финская школа на территории Ленинградской области прекратила свое существование в далеком 1936 году. Сейчас наш язык изучается не как родной, а как иностранный. В Петербурге этот предмет есть в пяти школах, а в последние годы такая тенденция распространилась и на сельские учебные заведения, что уже не может не радовать. Хотелось бы большей поддержки в этом плане. В семьях язык часто невозможно постичь даже на разговорном уровне, так как старшее поколение утратило свои знания в силу исторических событий начала XX века.

— Существует ли демографическая проблема среди народов финно-угорской этноязыковой группы?

— С трибун и в кулуарах говорят, что уменьшается количество людей, которые изучают свой язык как родной. Где-то это недоработка школ, а также отсутствие восприятия себя как гражданина с определенной национальностью. Но Ассоциация финно-угорских народов для того и создана, чтобы скорректировать наши упущения. Все ее члены верят в успех. Что касается непосредственно финнов-ингерманландцев, мы с большой надеждой ждем результаты переписи населения, так как проводим большую работу, чтобы представители нашего народа указывали свою национальную принадлежность. По данным переписи 2010 года, нас в Санкт-Петербурге и области не больше 8000. Еще мы хотели бы получить статус малочисленных народов России, что нам бы значительно помогло в части сохранения нашей культуры.

— Расскажите, пожалуйста, о планах общества ингерманландских финнов.

— Нам нужен музей, посвященный культуре финнов-ингерманландцев. Сейчас мы работаем над этим. Полагаемся на содействие АФУН и Федерального агентства по делам национальностей(ФАДН). Музей требует подготовки концепции. На общественные средства и знания этого не сделать. Нужно создавать программу, которая бы включала и финансирование, и подготовку кадров, и создание экспозиции, и мультимедиа-инсталляции.

— Как вы стараетесь поддерживать национальную культуру вашего народа?

— У нас есть замечательный праздник Юханнус, на который мы приглашаем представителей и других финно-угорских народов. Еще мы проводим мероприятия, поддержанные Фондом президентских грантов и Российским фондом культуры. Мы развиваем творческие коллективы — как фольклорные, так и молодежные. Но все они любительские. Хотелось бы представлять нашу культуру на профессиональном, высочайшем уровне.

Ранее ФАН писал о сложностях в работе Национального драматического театра Мордовии. Одной из самых острых проблем стала нехватка кадров со знанием мордовских языков.