Жительница Мордовии закрыла подругу в сарае и избила ее сковородкой

Саранск, 20 декабря. Жительница Мордовии признана виновной в незаконном лишении подруги свободы и угрозах убийством. Суд приговорил женщину к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно.

Как рассказали в региональном СУ СК, 34-летняя уроженка Ковылкинского района проводила вечер в компании знакомой. После посиделок с алкогольными напитками женщина закрыла подругу в сарае, начала избивать ее сковородкой и грозилась лишить жизни.

«Через некоторое время потерпевшая через заходивших в сарай знакомых попросила позвонить дочери, а та в свою очередь сообщила в полицию», — сообщили журналистам в ведомстве.

С разными травмами женщина оказалась в больнице. Как выяснили правоохранители, поводом для столь жестокого поступка стало загадочное исчезновение 500 рублей, которые якобы могла похитить пострадавшая.

Ранее ФАН писал о гибели 60-летнего жителя Нижегородской области. Он был убит оскорбленной подругой за домогательства.