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Суд назначил 5,5 года колонии экс-министру культуры Мордовии Анатолию Чушкину

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 19:15
Общество
Суд назначил 5,5 года колонии экс-министру культуры Мордовии Анатолию Чушкину
mktrm.ru  /  Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия

Саранск, 16 декабря. Ленинский суд столицы Мордовии признал виновным бывшего министра культуры, национальной политики и туризма республики в мошенничестве. За хищение шести миллионов рублей экс-чиновника на 5,5 года отправили в колонию общего режима.

Первые 900 тысяч рублей Анатолий Чушкин присвоил в 2017-2018-е годы во время проведения культурных форумов. Выделенные из бюджета на обеды для гостей средства не были использованы по назначению. Более крупный «улов» чиновника ожидал во время реализации программы духовно-патриотического воспитания «Наследие».

«Действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, под видом выполнения и оплаты ремонтных работ на объектах «Свято-Предтеченская церковь» и «Паломнический Центр «Гостиница «Макаровская» он совершил хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере в сумме более 5 млн рублей», — сообщили журналистам в прокуратуре Мордовии.

По приговору суда, Анатолию Чушкину придется провести в колонии общего режима 5,5 года и заплатить в казну 600 тысяч рублей. Занимать кресло чиновника ему запретили на срок в четыре года.

Ранее ФАН писал о ликвидации подпольного казино в Нижнем Новгороде. Местная жительница открыла незаконный бизнес в продуктовом магазине.  

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россия мошенничество мордовия
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