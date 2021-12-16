Глава минздрава Мордовии рассказал о тяжести каждой новой волны COVID-19

Саранск, 16 декабря. Министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин в прямом эфире попросил жителей региона провести новогодние праздники в кругу семьи. Он отметил, что это важно для улучшения ситуации с распространением коронавируса.

Чиновник напомнил о спаде второй волны COVID-19 в январе, после которой республика вплоть до мая жила в спокойной обстановке.

«У меня закралось такое сомнение: неужто мы достигли такого уровня, когда справились с коронавирусной инфекцией за счет того числа вакцинированных и переболевших наших жителей?» — поделился Олег Маркин.

Позитивные мысли представителей медицинского сообщества омрачила третья волна, и следом — четвертая. Минувшей осенью только за две недели в ковидных госпиталях республики пришлось развернуть тысячу коек

«Каждая последующая волна тяжелее, она сопровождается большим количеством инфицированных, госпитализированных людей, большим попаданием на реанимационные койки и, конечно, большей летальностью», — сказал министр.

Олег Маркин попросил жителей региона провести праздничные дни с родными. По словам чиновника, только общими усилиями можно достигнуть стабилизации эпидемиологической обстановки.

Ранее ФАН писал о бесплатных ПЦР-тестах в Мордовии. Министр здравоохранения республики рассказал, полагаются ли они обладателям медотводов.