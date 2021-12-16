Глава минздрава Мордовии рассказал, полагаются ли обладателям медотводов бесплатные ПЦР-тесты

Саранск, 16 декабря. Министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин в прямом эфире ответил на вопросы жителей региона. Людей интересовали темы вакцинации, лекарств и тестирования на наличие коронавируса.

Одна из жительниц республики спросила главу минздрава, могут ли обладатели медицинских отводов рассчитывать на бесплатные ПЦР-тесты.

«ПЦР-тесты бесплатны только для болеющих или контактных. Остальные категории должны делать за свой счет», — ответил Олег Маркин.

По словам министра, в Мордовии временные медотводы получили около трех тысяч человек. Рано или поздно после окончания срока действия документов их владельцам придется привиться против COVID-19. Что касается постоянных медицинских отводов, их в регионе всего 370.

«Вы планируете сделать ПЦР-тест для того, чтобы в случае отрицательного результата получить возможность посещать какие-то учреждения. Поймите, если даже вы с таким тестом не являетесь источником инфекции, но поскольку вы не вакцинированы, в любой момент можете сами заразиться коронавирусом. Людям с постоянным медотводом предлагаю максимально ограничиться от организованных мест, коллективов. Если возникает такая необходимость, то только со средствами индивидуальной защиты», — сказал чиновник.

Олег Маркин обратился с просьбой к работодателям создать людям с постоянными противопоказаниями возможность работать удаленно.

Ранее ФАН писал о сокращении сроков действия ПЦР-тестов. Результат остается действительным только в течение 48 часов.