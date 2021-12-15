Red Wings запускает рейсы из Саранска в Калининград, Петербург, Симферополь и Сочи

Саранск, 15 декабря. Авиакомпания Red Wings начнет выполнять четыре субсидированных рейса из столицы Мордовии. Открыты продажи билетов в Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и Симферополь.

Из четырех направлений новое — только на Калининград, которое откроется 31 мая. По остальным авиарейсы выполнялись, дело только в сменившемся перевозчике. Первый лайнер SSJ 100 из Саранска в Санкт-Петербург отправится 13 января. Пока самолеты в Северную столицу будут летать всего один раз в неделю, но уже 1 марта в расписании появится еще один рейс. А путешествие в Симферополь можно будет планировать на 1 мая.

«Red Wings с 14 января открывает направление на Сочи. Раньше его выполнял «РусЛайн». Еще мы ожидаем с апреля открытие рейсов на Краснодар. Их выполняла авиакомпания «Азимут». Также ждем расписание от «ЮВТ Аэро» на Казань», — рассказал ФАН генеральный директор компании «Авиалинии Мордовии» Александр Кистайкин

По словам руководителя саранского аэропорта, по пассажиропотоку компания на 14%. перевыполнила показатель 2019 года и за 11,5 месяцев перешагнула отметку в 100,1 тысячи человек. На будущий год планируется преодолеть планку в 140 тысяч.

«Это возможно только с учетом того, что у нас будет выполняться два ежедневных рейса на Москву, если получится достигнуть соглашения с «Аэрофлотом» или с другой компанией. В столицу сейчас летает только Red Wings. «Аэрофлот» в настоящее время отменил рейсы на Саранск. Национальный перевозчик ушел из Мордовии несмотря на загрузку в 80% и билеты стоимостью практически в пять тысяч рублей», — поделился Александр Кистайкин.

Ранее ФАН писал об открытии прямого авиарейса из Санкт-Петербурга в Тобольск. Полеты будут совершаться четыре раза в неделю.