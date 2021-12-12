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Количество изолированных из-за COVID-19 классов в Мордовии сократилось до 24-х

Общество
Количество изолированных из-за COVID-19 классов в Мордовии сократилось до 24-х
vk.com  /  Артур Парфенчиков

Саранск, 12 декабря. Министерство образования Мордовии отчиталось о состоянии эпидемиологической обстановки в школах региона. По данным ведомства, количество классов, отправленных на изоляцию из-за выявленного у обучающихся коронавируса, сократилось до 24-х.

Если в понедельник в республике из-за COVID-19 дистанционно обучались 35 классов, то к концу рабочей недели их число уменьшилось на 11. По информации регионального минобра, приступивших к очному обучению школьников с каждым днем становится больше, чем изолированных. К примеру, в пятницу в стены общеобразовательных учреждений за знаниями вернулись 10 классов, а на дистант не ушел ни один ученический коллектив.

Ранее ФАН писал, что российские вузы не будут полностью переходить на обучение в режиме онлайн. Об этом заявил глава министерства образования и науки Валерий Фальков.

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россия мордовия образование коронавирус
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