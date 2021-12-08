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Саранское рекламное агентство обмануло налоговую на 49 млн рублей

Происшествия
Саранское рекламное агентство обмануло налоговую на 49 млн рублей
pixabay.com  / 

Саранск, 8 декабря. Коммерческая организация из Мордовии недоплатила налогов на 49 миллионов рублей. В итоге компания лишилась 70 миллионов.

Руководство рекламного агентства «Нектарин» по-своему отчиталось за 2018 и два квартала 2019 года. В налоговых декларациях значились цифры, которые сильно отличались от реальных показателей. Из-за хитрой схемы коммерсантов бюджет страны недосчитался 49 миллионов рублей.  

«Принятыми следственными органами мерами причиненный налоговым преступлением ущерб (с учетом пени и штрафов) возмещен обвиняемыми добровольно в полном объеме на сумму более 70 миллионов рублей», — сообщили в СУ СК по Республике Мордовия.

Ввиду того, что налоговое преступление на счету у фигурантов было первым, а потери возмещены, уголовное дело решено было прекратить.

Ранее ФАН писал о нижегородском бизнесмене, который скрыл от ФНС 51 миллион рублей. Чтобы обмануть государство, он применил упрощенную систему налогообложения.

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россия налоги мордовия
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